Эконадзор оценил качество воздуха после жалоб жителей Мурино

Вероятный источник запахов – фирма, производящая кофе.

Сотрудники Эконадзора Ленинградской области проверили состояние воздуха в Мурино после обращений граждан. По предварительной версии, источником неприятного запаха является предприятие, где производят кофе, – сообщают в пресс-службе регионального эковедомства.

Работники испытательной лаборатории провели замеры состояния атмосферного воздуха вблизи фирмы-производителя, однако результаты анализа показали, что превышения допустимых концентраций загрязнений в нем нет. Вместе с тем глава Эконадзора Рамила Агаева сообщила, что мониторинг состояния воздуха продолжится.

Отсутствие прямых доказательств виновности производственных объектов не освобождает их от ответственности за соблюдение экологического законодательства. Госэконадзор Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что из-за упавшего в шахту строителя в Мурино состоится судебный процесс над бригадиром.

Фото: Википедия / Красный