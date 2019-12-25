На КАД у Мурино обрушился асфальт после мощного циклона

Вода размыла дорогу: на КАД образовалась огромная яма.

После мощного циклона на КАД в районе Мурино образовалась крупная яма. Причиной стало попадание воды в дорожные конструкции, что ослабило земляное основание и привело к локальному разрушению асфальтового покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для обеспечения безопасности с 14:00 перекрыты третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах скорость ограничена до 50 км/ч. На месте работают дорожные службы, ведётся аварийно-восстановительный ремонт. Длина образовавшегося затора составила 7 км.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"