С 1 октября семейная ипотека станет адресной: ставка станет зависима от числа детей

В Москве и Питере лимит по ипотеке достигнет 18 млн.

Утверждены изменения в программу льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека". Ключевые нововведения касаются дифференциации процентной ставки и максимальной суммы кредита. Эти параметры теперь будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Такой подход должен сделать программу более адресной и демографически ориентированной.

На всей территории России, за исключением четырех столичных регионов, начнут действовать следующие условия. Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет, получат ставку 2% годовых и лимит 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми могут рассчитывать на 4% и 10 млн рублей. С тремя детьми — на 6% и 10 млн рублей. С двумя детьми — на 8% и 8 млн рублей. С одним ребенком — на 10% и 6 млн рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей условия будут иными. Семьи с пятью и более детьми получат 4% годовых и лимит 18 млн рублей. С четырьмя детьми — 6% и 18 млн рублей. С тремя — 8% и 18 млн рублей. С двумя — 10% и 15 млн рублей. С одним ребенком — 12% и 12 млн рублей.

В рамках программы ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6%. Она не будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи.

Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита — до 15 лет. Указанные изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября 2026 года. Программа "Семейная ипотека" является одним из ключевых инструментов государственной жилищной и демографической политики. Она действует с 2018 года и направлена на повышение доступности жилья для нуждающихся семей с детьми, стимулирование рождаемости, а также поддержку строительной отрасли и развитие жилищной инфраструктуры. В настоящее время программа продлена до 31 декабря 2030 года. С момента запуска в рамках "Семейной ипотеки" выдано льготных кредитов на сумму около 11 трлн рублей. Более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия.

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Фото: Piter.TV