Суд над бригадиром состоится из-за упавшего в шахту строителя в Мурино

Сбор доказательств по данному делу признан достаточным для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд для дальнейшего рассмотрения.

Бригадир строительной компании в Мурино предстанет перед судом за гибель работника, упавшего в шахту. Прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело против специалиста, ответственного за происшествие на стройплощадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Всеволожская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бригадира ООО "ПрогрессКингСтрой", которого обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека по неосторожности.

Расследование показало, что обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение техники безопасности на объекте строительства жилого дома в Мурино Всеволожского района, не обеспечил установку необходимых защитных ограждений на месте проведения работ. Это стало причиной падения несовершеннолетнего рабочего в вентиляционную шахту здания. Молодой человек 2008 года рождения погиб на месте от полученных травм.

Сбор доказательств по данному делу признан достаточным для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд для дальнейшего рассмотрения, подчеркнули в прокуратуре.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области