Сбербанк запустил новые сервисы в школах Ленинградской области

В десяти школах Ленинградской области Сбербанк запустил новые цифровые сервисы. Одной из них стала школа №8 в Мурино, где ученики теперь могут заходить в школу по биометрии, учиться с ИИ и 3D-принтерами.

Первое сентября для 10 школ Ленинградской области началось с перемен, которые значительно облегчают жизнь учащимся, родителям и педагогам. В рамках проекта "Технологичная школа", который организует Сбербанк совместно с правительством региона, появились новые цифровые сервисы.

Так в школе №8 в Мурино ученикам больше не обязательно носить с собой пропуск – попасть внутрь теперь можно по биометрии. Камера распознает школьника, турникет открывается, а родителям сразу приходит уведомление в СберБанк Онлайн или мобильное приложение банка, которое сообщает о передвижениях ребенка. При этом подключение к системе остается добровольным и возможно только с согласия родителей.

"Технологичная школа" — это дальнейшее развитие программы Ленинградской области "Школа 47". 1 сентября в десяти школах Ленинградской области мы дополняем проект новыми технологиями, в первую очередь — биометрией и возможностью прохода в школу по ней. Это также возможность для родителей сразу получать информацию о том, что дети зашли в школу или вышли из нее. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Но умный турникет на входе – далеко не единственное цифровое изменение в школах. В коридоре появился интерактивный стенд, который помогает ориентироваться в школьной жизни. Школьники здесь могут воспользоваться картой здания, информацией о педагогах и узнать свое расписание. Ребятам в этом помогут виртуальные помощники Сберкот и барсук Мурчик, которые "живут" внутри интерактивного стола, добавляя в привычную навигацию немного игры.

Новые технологии в школах предусмотрены не только для учеников и их родителей. "Ассистент преподавателя" на базе искусственного интеллекта должен взять на себя часть рутинных задач, благодаря чему у учителя появится больше времени на самое главное – общение с детьми и сам учебный процесс.

Для учителей появилась технология "Ассистент преподавателя", которая экономит время и освобождает от рутины. Таким образом, один из лучших в стране проектов "Школа 47" получает дополнительное развитие: становится более удобным для преподавателей, дает родителям спокойствие и уверенность, а детям делает процесс образования лучше и, самое главное, интереснее. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В первых 10 технологичных школах появились 3D-принтеры. В Мурино ученикам предлагают попробовать себя в трехмерном моделировании на базе Kandinsky 3D. Ребята могут придумать объект, создать его цифровой образ, а затем увидеть сам результат в виде предмета. Сегодня, в честь 1 сентября, первоклассники школы №8 смогли создать "талисман своего класса", который теперь будет "жить" в их кабинетах. Поэтому безопасность, комфортное обучение и творчество становятся важными составляющими "Технологичной школы".

Первый и главный способ — это эффективное образование, которое возможно только в безопасной среде и без тревог. Поэтому мы приносим сюда технологии биометрической идентификации, интегрируем проход и питание, чтобы ребенку не нужно было думать о том, что он забыл карточку. И главное — нативно интегрируем это с продуктом родителя, чтобы тот до 14 лет прекрасно знал, где находится ребенок, и не переживал на эту тему. Второй способ — это, конечно, эффективное образование. Успех ребенка пропорционален свободному времени, которое учитель вложит в ребенка. Поэтому мы хотим убрать всю рутину из работы преподавателя, чтобы он дал максимум каждому ребенку. Никита Толстой, директор управления "Сегмент Дети и молодежь" Сбера

Также в школьном приложении у ученика появится новый сервис на базе искусственного интеллекта, он может помощь ребенку в учебе за пределами школьных стен.

Для детей — это геймификация, также для детей – это искусственный интеллект-помощник в их приложении, который помогает правильно решать домашние задания, не давая готовые ответы. Используя метод Сократа, он помогает ребенку развивать логику и находить решение именно путем собственных размышлений. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В день запуска проекта Сбербанк провел для девятиклассников школы №8 мастер-класс по финансовой грамотности, тут ребятам предложили разобраться в вопросах, с которыми они столкнуться во взрослой жизни.

Пока проект работает в пилотном режиме в 10 школах Ленинградской области, в дальнейшим такой формат смогут внедрить и в других школах.

Видео: Piter.TV