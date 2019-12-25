Умер актер из сериала "Тайны следствия" Тимофей Ухов

За карьеру артист сыграл более чем в 90 кино- и телевизионных проектах.

Скончался известный российский актер кино, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов. Информацию о его смерти подтвердил aif.ru друг и коллега Владимир Мочалов.

По предварительным данным, артист умер вчера, 21 сентября, в Москве, у себя дома. Причины смерти не уточнялись. Церемония прощания планируется в четверг, 24 сентября. Ухова похоронят на одном из столичных кладбищ.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. В кино его пригласили сниматься в 2002 году, а в 2011 году окончил ВГИК. Год спустя он стал членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино России.

Среди наиболее известных работ Тимофея Ухова — сериалы "Тайны следствия", "СашаТаня", "Глухарь", "Не родись красивой", "Кто в доме хозяин?" и другие. Также актер занимался режиссурой, был каскадером и постановщиком трюков.

Ранее мы сообщали, что на 86-м году жизни скончался актер и каскадёр Дмитрий Шулькин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)