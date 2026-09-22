Переход на улице Савушкина начали ремонтировать по просьбе петербуржцев

В настоящее время на объекте делают облицовку и меняют систему освещения.

В Приморском районе стартовал ремонт подземного перехода на улице Савушкина. Об этом губернатора Александра Беглова попросили местные жители, пишет 22 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

На объекте завершили обновление гидроизоляции, в настоящее время там делают облицовку и меняют систему освещения. Для удобства пешеходов закрывают только одну половину тоннеля, поэтому он доступен для горожан.

Возвели переход в середине 90-х годов прошлого века: за 30 лет конструкции износились. Для него разработают уникальный дизайн – оформление посвятят защитникам ленинградского неба.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского завершен.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"