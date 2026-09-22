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Переход на улице Савушкина начали ремонтировать по просьбе петербуржцев
Сегодня, 16:36
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Переход на улице Савушкина начали ремонтировать по просьбе петербуржцев

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В настоящее время на объекте делают облицовку и меняют систему освещения.

В Приморском районе стартовал ремонт подземного перехода на улице Савушкина. Об этом губернатора Александра Беглова попросили местные жители, пишет 22 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

На объекте завершили обновление гидроизоляции, в настоящее время там делают облицовку и меняют систему освещения. Для удобства пешеходов закрывают только одну половину тоннеля, поэтому он доступен для горожан. 

Возвели переход в середине 90-х годов прошлого века: за 30 лет конструкции износились. Для него разработают уникальный дизайн – оформление посвятят защитникам ленинградского неба. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского завершен. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: приморский район, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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