Ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского завершен

За четыре месяца специалисты подрядной организации выполнили комплекс работ, направленных на повышение безопасности и комфорта движения.

В Петербурге окончен первый этап масштабной реконструкции моста Александра Невского. На переправу возвращается рельсовый транспорт, который обеспечит связь правобережных районов с центром города. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, мост является лидером по количеству регулярных трамвайных маршрутов. После завершения работ на него вернулись трамваи под номерами 7, 30, 39 и 65. Суммарный пассажиропоток этих направлений превышает 40 тысяч человек в сутки.

Глава города подчеркнул, что переправа представляет собой ключевое звено трамвайной сети, связывающее правобережные районы Петербурга с его центральной частью. Он добавил, что хорошее состояние путей служит залогом качественной работы рельсового транспорта и удобства пассажиров.

За четыре месяца специалисты подрядной организации выполнили комплекс работ, направленных на повышение безопасности и комфорта движения. Теперь переправа снова готова принимать составы, ежедневно перевозящие десятки тысяч петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что три моста в Петербурге обрели названия в честь героев блокады.

Фото: Правительство Петербурга