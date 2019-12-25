Три моста в Петербурге обрели названия в честь героев блокады

Новые топонимы увековечили память ключевых фигур обороны и жизнеобеспечения города.

В Красносельском районе и микрорайоне к северу от Петергофского шоссе на юго-западе Петербурга три новые переправы обрели официальные имена. На них установили именные таблички в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 85-летию со дня начала блокады Ленинграда. Решение о присвоении названий прежде безымянным инженерным сооружениям Топонимическая комиссия приняла еще в конце прошлого года, а соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 20 мая 2026 года. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Новые топонимы увековечили память ключевых фигур обороны и жизнеобеспечения Ленинграда:

Мост Капитана Нефёдова (расположен по улице Адмирала Трибуца) назван в честь капитана 1 ранга Михаила Александровича Нефёдова. Он был начальником военно-автомобильной дороги №101 — легендарной "Дороги жизни". Его имя стало синонимом надежды для ленинградцев, ожидавших караваны машин на ледяной трассе.

Мост Валаамских Юнг (по улице Катерников) посвящен воспитанникам Валаамской школы боцманов и юнг. В составе специальной роты подростки 15–17 лет героически сражались на подступах к городу, работая на Дороге жизни и Невском пятачке.

Мост Ивана Зубкова (в Красносельском районе) носит имя легендарного инженера. Под его руководством возводились оборонительные рубежи и укрытия для городских переправ. Именно команда Зубкова в кратчайшие сроки проложила железную дорогу прямо по льду Ладожского озера, а сразу после прорыва блокады в январе 1943 года построила "Дорогу Победы" — жизненно важную артерию, связавшую Ленинград с Большой землей. Инициатива присвоения этого имени принадлежала организации "Мостотрест".

Бегемот, трамвай и кактус: в Петроградском районе открыли "Блокадный маршрут".

Фото: Правительство Петербурга