Бегемот, трамвай и кактус: в Петроградском районе открыли "Блокадный маршрут"

У Левашовского хлебозавода в Петроградском районе стартовал проект "Блокадный маршрут" — цикл аудиоэкскурсий по семи знаковым точкам и уличная выставка. В центре внимания — не хроника сражений, а повседневные истории ленинградцев.

В день памятной даты — 85 лет со дня начала блокады — Левашовский хлебозавод на Петроградской стороне превратился в стартовую точку нового просветительского проекта. Маршрут охватывает семь ключевых мест района. На каждом из них горожане и гости города могут включить аудиогид и услышать не сухие справки, а эмоциональные истории.

Для города Ленинграда, для Петербурга, для его жителей: блокада — это не просто история, а это очень серьёзный, серьёзнейший этап испытаний и сплочённости нашего русского народа, нашего города. Память невозможно стереть. Об этом нужно помнить, об этом нужно знать, об этом нужно говорить, это нужно показывать. И эта выставка — ещё одна возможность увидеть это всё, поговорить с теми свидетелями того времени. Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района

Тематические стенды перед хлебозаводом дополняют рассказы яркими символами: бегемотиха Красавица из зоопарка, альпинисты на Петропавловском соборе, военный оператор за камерой, трамвай на обледенелых рельсах и кактус на заклеенном окне — каждый образ отсылает к реальному событию.

Эти и другие образы способны рассказать о блокаде без слов и понятны даже самому юному зрителю. Именно поэтому каждый стенд новой выставки возле Левашовского хлебозавода – это не просто рассказ о конкретном эпизоде из жизни блокадного Ленинграда, но и оригинальный креативный символ, который делает эти истории еще ближе и понятнее современным горожанам.

Мы понимаем, что важен не какой-то артефакт, важно эмоциональное касание того опыта, который случался тогда с людьми. Для нас эта выставка, она же такая метафорическая. Это историческое место. Здесь выпекался хлеб, все 872 дня блокады. Здесь погиб на конвейере сотрудник хлебозавода, хлебопек, умер от дистрофии, умер от голода, стоя у конвейера с хлебом. И нам важно про это рассказывать. Это часть нашего корпоративного ДНК, если хотите. Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию Группы RBI



Организаторы намеренно ушли от хронологии и цифр — вместо этого каждый стенд предлагает запоминающийся образ, понятный и взрослым, и детям. Визуальные метафоры дополнены пронзительным аудиорассказом, который можно прослушать на месте по QR-коду. Выставка продлится до конца сентября этого года.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото и видео: Piter.TV