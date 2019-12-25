Картина XVII века "Ангел" из собрания Эрмитажа выставлена на торги в Петербурге

Стартовая стоимость составляет 1,2 миллиона рублей.

В Северном аукционном доме сообщили о продаже полотна "Ангел", которое ранее входило в коллекцию Государственного Эрмитажа. Работа датируется второй четвертью XVII века.

История картины насчитывает несколько этапов смены владельцев: до 1910 года произведение находилось в частной коллекции известного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, после чего перешло в собственность музея. В эрмитажных документах полотно описывалось как фрагмент погибшей большой композиции "Авраам, принимающий ангелов". Изначально работа значилась под авторством Антониса ван Дейка. Схожее по сюжету и названию полотно сегодня хранится в Нидерландском институте истории искусств.

В апреле 1929 года картину передали в Госторг – организацию, через которую произведения искусства реализовывались за границу или на внутреннем рынке. По мнению представителей аукционного дома, именно благодаря внутренней продаже работа осталась в Ленинграде.

На сегодняшний день лот прошел реставрацию. Стартовая стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. Предполагается, что автором полотна является один из учеников или последователей мастерской Антониса ван Дейка.

Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже начали обновлять подсветку Зимнего дворца.

Фото: Северный аукционный дом