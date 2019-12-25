В Эрмитаже начали обновлять подсветку Зимнего дворца

Эрмитаж начал замену оборудования на фасадах главного музейного комплекса.

В Санкт-Петербурге началась замена архитектурно-художественной подсветки Зимнего дворца. Работы стартовали в сентябре, первый этап планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

В рамках первого этапа специалисты полностью заменят оборудование, которое используется для освещения фасадов Зимнего дворца. Исключением станет Большой двор — его подсветку на этом этапе менять не будут.

Кроме того, обновят освещение в арке Главных ворот. У парадных подъездов установят новые фонари, которые также станут частью обновленной системы вечернего освещения здания.

Новый проект подсветки зданий Главного музейного комплекса Эрмитажа разработали в 2023 году. Он охватывает пространство от Зимнего дворца до Эрмитажного театра. Необходимость обновления в музее объяснили стремлением сохранить визуальное единство вечернего облика Петербурга.

Нынешняя система подсветки Зимнего дворца формировалась в течение нескольких десятилетий. Освещение фасадов, включая Большой двор, в существующем виде появилось в 2003 году. При этом подсветку северного фасада, обращенного к набережной, установили еще в 1994 году.

После завершения работ внешний вид Зимнего дворца в вечернее время должен измениться за счет обновленного оборудования и единой концепции освещения главного музейного комплекса.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV