ИИ будет следить за соблюдением санитарных норм в пищеблоках петербургских школ

Администрация города уверена, что внедрение ИИ минимизирует человеческий фактор риска и укрепит санитарную безопасность в школьном питании.

В Петербурге стартовал экспериментальный проект, предусматривающий применение искусственного интеллекта для мониторинга деятельности школьных кухонь, направленного на обеспечение соответствия санитарным требованиям и оценки качества продуктов питания.

Вице-губернатора города Наталья Чечина отметила, что видеонаблюдение уже внедрено в некоторых учебных заведениях. На сегодняшний день данная система фиксирует правильность униформы сотрудников и отсутствие посторонних предметов на рабочей поверхности. В дальнейшем планируется увеличить возможности искусственного интеллекта, позволив ему оценивать качество доставляемых продуктов и отслеживать процесс приготовления пищи согласно установленным технологическим стандартам.

Чечина особо подчеркнула высокую степень объективности данной системы: понимание персоналом факта постоянного наблюдения стимулирует поддержание идеальных условий труда, что способствует повышению уровня гигиены и улучшению качества предоставляемых блюд.

Администрация города уверена, что внедрение ИИ минимизирует человеческий фактор риска и укрепит санитарную безопасность в школьном питании. Установленные камеры создадут дополнительный стимул для поваров и иных сотрудников пищеблоков неукоснительно следовать нормам и правилам санитарии.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году объем контрактования госзакупок в Петербурге достиг 363,6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV