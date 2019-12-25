В 2025 году объем контрактования госзакупок в Петербурге достиг 363,6 млрд рублей

К июлю 2025 года планируется довести степень исполнения контрактаций до 80%.

Петербург успешно реализует программу государственного заказа, продолжая последовательно увеличивать объемы контрактов. Как сообщил аппарат вице-губернатора Валерия Москаленко, по состоянию на первый квартал 2025 года город подписал договоры на общую сумму 363,6 млрд рублей, что составляет 64,8% от общего объема финансирования закупок в бюджете текущего года. Общий бюджет на государственные закупки в 2025 году определен в размере 561,6 млрд рублей.

Если учитывать контракты, находящиеся в стадии оформления, общий объем выполненных обязательств увеличивается до 383,7 млрд рублей, достигая уровня 68,3%. Согласно распоряжениям губернатора Александр Беглова, к июлю 2025 года планируется довести степень исполнения контрактаций до 80%.

Валерий Москаленко подчеркнул, что ускоренное заключение контрактов стало устойчивой практикой в городе, позволяющей обеспечить эффективное использование бюджетных ресурсов и своевременное получение необходимых товаров, услуг и работ для нужд мегаполиса. В первом квартале 2025 года средний уровень конкуренции в госзаказах остался стабильно высоким — три заявки на каждое объявление торгов, что соответствует результатам предыдущего периода.

Основные расходы городской казны сосредоточены на строительстве социально значимых объектов и транспортных инфраструктурных проектов, приобретении лекарственных препаратов и медицинской техники, а также покупке недвижимости в государственную собственность.

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Фото: Piter.TV