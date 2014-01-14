Стало известно, сколько заработали депутаты петербургского ЗакСа в 2024 году

Максимальный размер заработка заявил некий депутат № 11, заявивший о доходах в сумме 224,9 млн рублей, а наименьший — народный избранник №48, чьи официальные доходы составили 2,7 млн рублей.

Петербургский парламент опубликовал анонимный о доходах и владении имуществом депутатов за 2024 год. Согласно документу, совокупный доход всех петербургских законодателей за минувший год составил 643,5 млн рублей. Максимальный размер заработка заявил некий депутат № 11, заявивший о доходах в сумме 224,9 млн рублей, а наименьший — народный избранник №48, чьи официальные доходы составили 2,7 млн рублей. Год назад максимальный заработок члена Законодательного собрания равнялся 210 млн рублей.

Второе место по объему доходов занял депутат 333, его официальная зарплата составила 95,8 млн рублей. Третье место досталось парламентарию № 35, заработавшему 33,1 млн рублей. Всего шестнадцать депутатов заявили о доходах, превышающих отметку в 10 млн рублей. Десять депутатов сообщили о годовых доходах в пределах 6-10 млн рублей. Еще 22 представителя ЗакСа зарабатывают ежегодно от 5 до 6 млн рублей. Доходы 12 депутатов оказались менее 5 млн рублей.

Среди супругов парламентариев самыми высокими доходами отличились супруги депутатов № 11 и № 37, чьи доходы составили 43 млн рублей и 29 млн рублей соответственно.

Два депутата вовсе не имеют личной недвижимости, аналогичная ситуация фиксировалась и в прошлом году. 14 депутатов не владеют личным транспортом. Рекордсменом по количеству недвижимости является один из депутатов, которому принадлежит 22 объекта недвижимого имущества.

Начиная с 2023 года публикация сведений о доходах осуществляется без раскрытия персональных данных, депутаты обозначаются номерами. Все 50 представителей законодательного органа предоставили декларации своевременно и в полном объёме.

Фото: Piter.TV