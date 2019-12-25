Смольный намерен повысить цены на школьное питание с 1 сентября

Изменение цен затронет все категории школьников.

С начала следующего учебного года в школах Петербурга планируют увеличить стоимость школьных обедов. Как сообщает пресс-служба Смольного, изменение цен затронет все категории школьников.

Для младших классов стоимость завтраков и обедов возрастет на 10-20 рублей. Учащиеся старших классов столкнутся с повышением стоимости завтрака на 12 рублей, обеда — на 17,7 рублей, а комплексного обеда — почти на 30 рублей.

Ученикам кадетских классов придется платить за питание значительно больше: завтрак обойдется в 176 рублей, обед — в 264 рубля, а комплексный обед — в 440 рублей. Школьникам 9–11 классов завтрак будет стоить на 17,2 рубля дороже, обед — на 25,8 рубля, а комплексный обед — на 30,6 рубля.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году в Петербурге ЕГЭ сдадут почти 38 тыс. человек.

Фото: Piter.TV