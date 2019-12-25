В этом году в Петербурге ЕГЭ сдадут почти 38 тыс. человек

Количество участников практически не изменилось: в 2024 году на экзамен пришли 37,4 тыс. человек.

Единый государственный экзамен в 2025 году в Петербурге будут сдавать 37,8 тыс. участников, регистрация ими уже пройдена. Об этом сообщили в городском комитете по образованию 26 февраля.

Среди сдающих ЕГЭ 27,7 тыс. выпускников, 3,6 тыс. студентов из средних профессиональных учреждений и 6,2 тыс. выпускников прошлых лет. Количество участников практически не изменилось: в 2024 году на экзамен пришли 37,4 тыс. человек.

Профильную математику для сдачи выбрали 19,6 тыс. учащихся, информатику – 8 тыс. человек, биологию – около 7 тыс. петербуржцев. На физику и химию зарегистрировались 5,9 тыс. и 4,5 тыс. школьников соответственно. Самым популярным предметом остается обществознание – его сдадут 13,1 тыс. человек.

ЕГЭ проведут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Планируется задействовать 179 пунктов проведения экзаменов.

Изменений в процедуре проведения Единого государственного экзамена в 2025 году не предполагается. Для получения аттестата выпускникам достаточно успешно сдать русский язык и математику. Пресс-служба Смольного

Кроме того, хотят запустить чат-бот на платформе "Сферум", с помощью которого получится сообщить о нарушениях порядка проведения экзаменов.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперт назвал упрощенное ОГЭ хорошим проявлением гуманности к школьникам.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ