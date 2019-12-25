Для абитуриентов педвузов с 2027 года введут профильный ЕГЭ

В Минобрнауки считают, что для будущих учителей важны углубленные знания по предмету.

Абитуриенты, поступающие на программы педагогического образования, будут должны сдавать ЕГЭ по их профильным предметам в 2027 году. Соответствующие сведения опубликованы в официальном приказе от российского министерства по высшему образованию и науке. Известно, что отдельный пункт документа, по которым внесены изменения при поступлении на направления по профилям педагогического образования, вступил в законную силу с 1 сентября 2026 года. Он начнет применяться в рамках проведения приемной кампании в отечественные вузы 2027 года.

В Минобрнауки поясняли общественности, что абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, будет должен сдавать профильное ЕГЭ по школьному предмету. Чиновники говорили, что глубокое знание по теме являются принципиально важным для педагога.

Эксперт Огарева объяснила, почему высшее образование должно быть доступно не всем.

Фото: Piter.tv