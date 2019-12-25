В КПРФ предложили ограничить плату за студенческие общежития

Депутаты направили инициативу главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.

Плата за проживание в общежитии на российской территории не должна превышать трех процентов от стипендии студента. Запрос с соответствующей инициативой в адрес министра образования и науки Валерию Фалькову направили депутаты фракции КПРФ. Текст предложения законодатели из нижней палаты парламента распространили по СМИ.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления предельного размера платы за проживание в общежитии (включая плату за наем и плату за коммунальные услуги) на уровне не более 3% размера академической стипендии. текст письма

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин объяснил журналистам из информационного агентства "ТАСС", что до 2013 года федеральным законом устанавливалось ограничение платы за общежитие - не более пяти процентов от стипендии. Позже норма была исключена, а отечественные вузы стали определять плату самостоятельно. Политик заметил, что на текущий момент цена за проживание варьируется от 950 до пяти тысяч рублей. А минимальная стипендия составляет 2296 рублей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер, создано при помощи ИИ)