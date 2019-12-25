Коммунисты пришли к "Авроре" с флагами СССР и гвоздиками

Петербургские коммунисты почтили память революции у крейсера.

В Петербурге сторонники КПРФ возложили цветы у крейсера "Аврора" в честь годовщины Октябрьской революции. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

В Нахимовском сквере напротив крейсера собрались более сотни человек — многие пришли с флагами СССР и гвоздиками. Участники акции исполняли революционные маршевые песни, в том числе "Интернационал", а также строки "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди", и поздравляли друг друга с праздником.

7 ноября в России ежегодно отмечается официальная памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Она установлена 21 июля 2005 года поправками в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) РФ". С 1918 года в Советском Союзе и Российской Федерации 7 ноября отмечалась Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, а в 1996–2004 годах — День согласия и примирения.

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