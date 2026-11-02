Эксперт Огарева объяснила, почему высшее образование должно быть доступно не всем

Олимпиадников станет меньше.

В России планируют изменить правила поступления в высшие учебные заведения. Минобрнауки предлагает ограничить количество победителей и призеров школьных олимпиад, которые могут поступать в вузы без экзаменов. В Совете Федерации также выступили за отмену заочной формы обучения по некоторым инженерным и техническим специальностям.

О возможных последствиях этих инициатив "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Петербурге, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее заявил о дефиците бюджетных мест в университетах. Одной из причин стало увеличение числа абитуриентов со 100 баллами на ЕГЭ и победителей школьных олимпиад. По данным, приведенным в публикации RG.RU, в 20 ведущих вузах страны все бюджетные места оказались заняты олимпиадниками.

В 2026 году победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 4 241 человек — на 5,5 % больше, чем годом ранее. Еще 25 754 участника получили дипломы олимпиад Российского совета олимпиад школьников. Число стобалльников ЕГЭ достигло 9 865, увеличившись на 40,9 %.

Минобрнауки предлагает учитывать результаты олимпиад только за 10-й и 11-й классы, оставить право поступления без экзаменов только победителям и сократить количество олимпиад Российского совета с 80 до 63. Кроме того, планируется ограничить число победителей по одному профилю до 200 человек и увеличить количество бюджетных мест на востребованных направлениях.

В Совете Федерации тем временем предложили отменить заочное обучение по специальностям, связанным с обеспечением технологической независимости и лидерства России. Конкретный перечень направлений пока не определен. Авторы инициативы считают, что получить необходимые знания и практические навыки в этих сферах можно только при очном обучении.

Екатерина Огарева считает, что такие изменения не означают ограничения доступа к образованию. По ее мнению, речь идет о перераспределении ресурсов и подготовке специалистов с учетом потребностей рынка труда.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific