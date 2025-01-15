Число стобалльников на ЕГЭ по математике в Петербурге увеличилось втрое

Кроме того, отмечено повышение интереса школьников к естественно-научным предметам.

На педагогическом совете "Наследники" в Петербурге губернатор Александр Беглов сообщил, что за 5 лет количество стобалльников на ЕГЭ по математике выросло втрое. Кроме того, он отметил повышение интереса к естественно-научным предметам.

Мы стали создавать дополнительные предпрофессиональные лаборатории в школах, чтобы поднять престиж технических предметов и специальностей. Это не только повысило уровень оснащения наших учебных заведений, но и позволило создать коммуникационную площадку между школой, колледжем, вузом и предприятием. Александр Беглов, губернатор

Свыше 90% школ укомплектованы лабораториями разного профиля – от современного оборудования для экспериментов по физике, химии и биологии до лабораторий по генетике, робототехнике и биотехнологиям. Открыто более 30 судостроительных классов.

Ранее мы рассказывали о том, что в БКЗ "Октябрьский" определили векторы развития образования на Городском педагогическом совете.

Фото: Piter.TV