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Число стобалльников на ЕГЭ по математике в Петербурге увеличилось втрое
Сегодня, 15:46
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Число стобалльников на ЕГЭ по математике в Петербурге увеличилось втрое

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Кроме того, отмечено повышение интереса школьников к естественно-научным предметам.

На педагогическом совете "Наследники" в Петербурге губернатор Александр Беглов сообщил, что за 5 лет количество стобалльников на ЕГЭ по математике выросло втрое. Кроме того, он отметил повышение интереса к естественно-научным предметам. 

Мы стали создавать дополнительные предпрофессиональные лаборатории в школах, чтобы поднять престиж технических предметов и специальностей. Это не только повысило уровень оснащения наших учебных заведений, но и позволило создать коммуникационную площадку между школой, колледжем, вузом и предприятием.

Александр Беглов, губернатор 

Свыше 90% школ укомплектованы лабораториями разного профиля – от современного оборудования для экспериментов по физике, химии и биологии до лабораторий по генетике, робототехнике и биотехнологиям. Открыто более 30 судостроительных классов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в БКЗ "Октябрьский" определили векторы развития образования на Городском педагогическом совете. 

Фото: Piter.TV 

Теги: егэ, математика
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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