С позицией об "обесценивании" олимпиад категорически не согласны 53% респондентов.

Помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить задания единого госэкзамена из-за роста числа стобалльников и отменить значительную часть олимпиад, дающих право поступления в вузы без вступительных испытаний (БВИ). Однако опрос экономически активного населения Петербурга, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что горожане не разделяют эту инициативу.

В то время как высокопоставленные чиновники настаивают на повышении сложности экзамена, позиция петербуржцев оказалась иной: шь 3% опрошенных согласны с тем, что задания нужно усложнять. Среди сторонников этой идеи мужчин и молодежи до 35 лет чуть больше, чем женщин и людей старшего возраста. Еще 14% выступают за упрощение заданий, 23% устраивает текущий формат.аждый второй житель (50%) считает, что единый экзамен необходимо полностью отменить.

С позицией об "обесценивании" олимпиад категорически не согласны 53% респондентов. Горожане называют их важным социальным лифтом, отмечая, что для талантливых ребят из регионов это иногда единственный шанс попасть в хороший вуз. Поддерживают идею отмены льгот БВИ только 25% участников опроса, еще 6% предлагают компромиссные варианты (например, учитывать победы лишь на определенных уровнях соревнований).

Чаще всего за сохранение олимпиадного движения выступают люди в возрасте от 35 до 45 лет, а также обладатели дипломов о высшем образовании – они голосуют за льготы активнее, чем выпускники колледжей.

Родители старшеклассников также настроены консервативно: хотя 27% из них согласны с идеей отмены олимпиад, за повышение сложности самого ЕГЭ выступает лишь 5%.

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Фото: Piter.TV