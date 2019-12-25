Петербургские школы сокращают уроки иностранных языков: спрос на репетиторов вырос на 20%

Родители все чаще рассматривают дополнительные занятия не как факультатив, а как необходимое условие для свободного владения языком.

В новом учебном году нагрузка по иностранным языкам в школах Санкт-Петербурга для учеников 5–7-х классов сократится с 510 до 408 часов – занятия будут проходить дважды в неделю. Для 8–9-х классов объем останется прежним и составит 3 часа в неделю.

Сокращение школьной программы спровоцировало резкий рост спроса на внешкольное обучение. Основатель сети детских языковых центров "Полиглотики" Елена Иванова сообщила изданию "Деловой Петербург", что число обращений от школьников увеличилось на 15–20%. По ее словам, родители все чаще рассматривают дополнительные занятия не как факультатив, а как необходимое условие для свободного владения языком.

На рынке труда ситуация также изменилась. Директор частной школы "Академия успеха" Татьяна Меранвильд отмечает приток резюме от учителей английского языка, подбор кадров упростился. Однако многие педагоги совмещают работу в государственных и частных учреждениях, из-за чего работодателям приходится подстраиваться под их график. Подтверждают тренд и аналитики сервиса "Авито Услуги": за первое полугодие 2026 года активность соискателей среди преподавателей выросла на 55%, при этом количество вакансий осталось на уровне прошлого года.

Параллельно на 11% увеличился спрос на услуги частных репетиторов. Традиционно лидирует английский, однако годовая динамика показывает взрывной интерес к восточным и европейским языкам: китайский (+79%), корейский (+55%) и немецкий (+52%).

Нужно ли усложнять ЕГЭ из-за большого числа стобалльников: мнение эксперта.

Фото: Magnific (benzoix)

