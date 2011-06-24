В БКЗ "Октябрьский" определили векторы развития образования на Городском педагогическом совете

Ключевой темой дискуссии стали вопросы обеспечения доступности и повышения качества образования, а также стратегии воспитания подрастающего поколения петербуржцев.

В БКЗ "Октябрьский" состоялось ежегодное заседание Городского педагогического совета, посвященное итогам прошедшего учебного года и постановке задач на предстоящий. Традиционная встреча прошла под девизом "Наследники великого города", сообщает корреспондент Piter.TV.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, члены научно-педагогической общественности, а также руководители школ, детских садов и колледжей Северной столицы. Ключевой темой дискуссии стали вопросы обеспечения доступности и повышения качества образования, а также стратегии воспитания подрастающего поколения петербуржцев.

Выступая на мероприятии, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что главная задача педагогов — передать будущим поколениям лучший город страны. На заседании Городского педагогического совета в БКЗ "Октябрьский", прошедшем под девизом "Наследники великого города", он подчеркнул важность сохранения петербургских школ, детских садов и колледжей, построенных по новому стандарту.

И наша задача, конечно, не разрушать, а сохранять и развивать. В этом заключается искусство управления, чтобы не разрушать, а нового, создавать новые виды города. И у нас уникальная возможность. Все-таки наши предки оставили наследие, а мы с вами тоже сегодня развиваем мегаполис 21 века. Здесь нет никаких противоречий. Просто надо внимательно к этому относиться, с пониманием, с профессионализмом и сознанием. Александр Беглов, губернатор Петребурга

По словам главы города, эпоха Петра Первого, советский период Ленинграда и современный XXI век должны гармонично сосуществовать в архитектуре Петербурга. Для этого власти ускорят транспортное развитие: достроят Большой Смоленский мост, начнут возведение нового разводного моста у железнодорожного, а также кольцевую дорогу и широтную магистраль, чтобы из любой точки города можно было добраться до центра за 15 минут.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравил учителей с наступающим Днем знаний и отметил, что Петербург остается столицей образования России. Он пожелал педагогам терпения в работе с учениками, подчеркнув, что школа дает не только знания, но и воспитывает любовь к Родине и ценности, которые помогают выпускникам строить страну и участвовать в специальной военной операции.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне всех поздравляю с наступающим Днем Знаний. Начинается новый учебный год. И, конечно, то, что касается образования, мы все знаем, что Петербург – это столица образования нашей страны. Мы готовим лучших учеников, которые потом учатся, достигают результатов, победы на Олимпиадах. Все это ваши достижения, конечно, в первую очередь. Я хотел бы вам пожелать в наступающем учебном году учителям, преподавателям, конечно же, терпения. Александр Бельский, спикер Законодательного собрания Петербурга

Участники заседания также обсудили практические вопросы предстоящего года: защиту школьников от мошенников в интернете, возможности использования искусственного интеллекта для помощи учителям, результаты ЕГЭ и достижения стобалльников.

Ранее петербуржцы перечислили главные качества учителя.

Фото и видео: Piter.TV