Петербуржцы перечислили главные качества учителя

Результаты опроса показали неоднозначную картину.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение жителей Петербурга к педагогической деятельности. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения города.

Результаты опроса показали неоднозначную картину: 34% петербуржцев считают профессию учителя престижной. Каждый второй респондент (около 50%) придерживается противоположного мнения, указывая на низкую оплату труда и высокую нагрузку ("Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой – подвиг", "Самая неблагодарная профессия").

Выявились гендерные и возрастные различия в оценках. Женщины чаще мужчин называют труд педагога уважаемым (36% против 32%). Наибольшее число сторонников этой точки зрения наблюдается среди граждан от 35 до 45 лет – там этот показатель достигает 41%.

При этом большинство горожан скептически оценивают динамику последних десяти лет. 61% участников исследования уверены, что социальный статус учителя за это время только снизился. Лишь 12% заметили позитивные изменения, а 19% полагают, что положение педагогов осталось прежним.

По мнению респондентов, идеальный учитель должен обладать следующими качествами: глубокое знание своего предмета (25%), выдержка и стрессоустойчивость (17%), терпение (15%), доброта (13%), любовь к детям (11%).

Ранее мы сообщили о том, что запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга.

Фото: Piter.TV