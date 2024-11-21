Эксперт назвал упрощённое ОГЭ хорошим проявлением гуманности к школьникам

В пяти регионах России в следующем году девятиклассники будут сдавать только русский язык и математику.

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит школьникам из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса. Речь идет об основном государственном экзамене (ОГЭ), который планируется упростить, оставив только обязательные русский язык и математику.

Иван Хеорхе, сопредседатель Ассоциации педагогов Ленинградской области, положительно прокомментировал в разговоре с Piter.TV эту новость:

"Очень хорошая инициатива, которая назрела уже давно. ОГЭ используется не для поступления, а только для окончания школы. Нет необходимости в проведении такого масштабного экзамена для окончания 9-го класса. ЕГЭ — это другое дело, это, в первую очередь, вступительные экзамены в вуз".

По мнению Хеорхе, это не упрощение, а "проявление гуманности по отношению к выпускникам 9-х классов". Он видит плюсы в том, что педагоги и дети смогут сосредоточиться на программе, а не на дополнительной подготовке, что приведёт к экономии семейного бюджета и снижению стресса у девятиклассников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге зафиксировали 559 результатов ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург