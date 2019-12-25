В Петербурге ЕГЭ сдали 82,3 тыс. выпускников

Количество стобалльных работ составило 559.

В Петербурге зафиксировали 559 результатов ЕГЭ на 100 баллов. Об этом заявил заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов. Он подчеркнул, что это стало рекордом для города.

По словам Розова, наибольшее количество стобалльников по русскому языку – 173, второе место занимает профильная математика – 106 стобалльных результатов, далее следуют литература, физика и химия. Количество стобалльных работ по профильной математике и физике в Петербурге зафиксировано впервые за всю историю наблюдений.

Розов также отметил, что количество стобалльных работ может увеличиться, так как сейчас идет проверка работ, написанных в резервные дни – 4 и 5 июля. Окончательные результаты будут известны примерно через неделю.

В общей сложности ЕГЭ и ОГЭ написали около 83 тыс. школьников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ за три предмета.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург