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В Петербурге выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ за три предмета
Сегодня, 22:06
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В Петербурге выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ за три предмета

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Отмечается, что девушка хочет стать врачом.

В Петербурге выпускница школы №358 Московского района Екатерина Загоровская сдала Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по русскому языку, химии и биологии на высший балл. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию 26 июня.

Отмечается, что выпускница хочет стать врачом и планирует поступить в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава РФ.

Важно было дисциплинировать себя, регулярно заниматься подготовкой, но не забывать иногда отдыхать и общаться с близкими, гулять. Каждую неделю я ходила в бассейн, и после плавания появлялись силы готовиться дальше, поэтому я считаю, что занятия физической активностью также важны. У меня была мечта поступить в университет, я понимала, для чего нужно учиться сейчас и каких результатов я смогу добиться, если буду стараться. 

Екатерина Загоровская, выпускница школы №358 Московского района Петербурга

В свободное время девушка читает книги, увлекается фотографией, дрессировкой собак. Она поблагодарила своих преподавателей русского языка Аллу Павлову и Юлию Денисову, учителя химии Михаила Воротницкого.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 11 выпускников получили 100 баллов за два предмета ЕГЭ.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Теги: егэ в петербурге, комитет по образованию, стобалльники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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