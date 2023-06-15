В Петербурге выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ за три предмета

Отмечается, что девушка хочет стать врачом.

В Петербурге выпускница школы №358 Московского района Екатерина Загоровская сдала Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по русскому языку, химии и биологии на высший балл. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию 26 июня.

Отмечается, что выпускница хочет стать врачом и планирует поступить в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава РФ.

Важно было дисциплинировать себя, регулярно заниматься подготовкой, но не забывать иногда отдыхать и общаться с близкими, гулять. Каждую неделю я ходила в бассейн, и после плавания появлялись силы готовиться дальше, поэтому я считаю, что занятия физической активностью также важны. У меня была мечта поступить в университет, я понимала, для чего нужно учиться сейчас и каких результатов я смогу добиться, если буду стараться. Екатерина Загоровская, выпускница школы №358 Московского района Петербурга

В свободное время девушка читает книги, увлекается фотографией, дрессировкой собак. Она поблагодарила своих преподавателей русского языка Аллу Павлову и Юлию Денисову, учителя химии Михаила Воротницкого.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 11 выпускников получили 100 баллов за два предмета ЕГЭ.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга