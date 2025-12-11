В Петербурге число стобалльников по математике на ЕГЭ выросло в шесть раз

Количество выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ по математике, увеличилось с 50 до 300 человек по сравнению с прошлым годом.

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена по семи основным предметам. По данным вице-губернатора Ирины Потехиной, абсолютный рекорд этого года — 300 выпускников, получивших 100 баллов по математике. В прошлом году таких было 50, то есть прирост составил шестикратный.

Общее число стобалльников по всем предметам пока превышает 300 человек, но окончательные итоги ещё не подведены: некоторые школьники сдают экзамены в резервные дни или идут на пересдачу. Более 70 выпускников набрали 200 баллов по двум предметам. Среди необычных сочетаний — 100 баллов по химии и математике, что требуется для поступления на специальности, связанные с молекулярным моделированием.

Ирина Потехина напомнила, что почти четверть петербургских школьников в прошлом году воспользовались правом на пересдачу, и 80 процентов из них улучшили свой результат. Однако она предупредила, что засчитывается последний результат, а не лучший, поэтому перед пересдачей важно взвесить риски.

Отвечая на вопрос о причинах такого успеха, вице-губернатор отметила, что это не случайность. В 2020–2021 годах в городе начали целенаправленно развивать физико-математическое образование: школы оснащали современными лабораториями и мастерскими. Губернатор Александр Беглов, увидев один из обновлённых классов, признался, что в детстве не любил химию, но в таких условиях учился бы с удовольствием. Потехина подчеркнула, что результаты стали логичным итогом этой системной работы, и теперь Петербург можно называть не только промышленной, но и математической столицей России.

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Фото: Piter.tv