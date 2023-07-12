Воробьев поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ

Глава региона встретился с мультистобалльниками из Королева, Коломны, Балашихи, Фрязина, Орехово-Зуева и других округов.

В этом году на территории Подмосковья количество стобалльников ЕГЭ увеличилось до 987. Девять детей получили 300 баллов, а еще двое — 400. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ заметили, что губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят и пожелал им успехов при поступлении в высшие учебные заведения. Он добавил, что в текущем году регион может похвастаться тем, что показатель по стобалльникам практически в три раза выше, чем фиксировался голом ранее.

Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат... Результаты ЕГЭ — совместный труд. В первую очередь, конечно, это колоссальная работа детей. А учителя работают с ними в связке как наставники, помощники — поддерживают, направляют. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Губернатор российского региона рассказал бывшим школьникам о новой образовательной программе в — киберуроках. С сентября 2026 года их станут проводить более чем в 200 учреждениях Московской области. Таким образом дети будут изучать кибербезопасность, навыки общения с компьютером и программирование. Позже проект распространится еще шире.

Петербург побил рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области