Воробьев поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ

В этом году на территории Подмосковья количество стобалльников ЕГЭ увеличилось до 987. Девять детей получили 300 баллов, а еще двое — 400. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ заметили, что губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят и пожелал им успехов при поступлении в высшие учебные заведения. Он добавил, что в текущем году регион может похвастаться тем, что показатель по стобалльникам практически в три раза выше, чем фиксировался голом ранее.
Когда есть союз детей, учителей и родителей, мы всегда видим хороший результат... Результаты ЕГЭ — совместный труд. В первую очередь, конечно, это колоссальная работа детей. А учителя работают с ними в связке как наставники, помощники — поддерживают, направляют.
Андрей Воробьев, глава Подмосковья
Губернатор российского региона рассказал бывшим школьникам о новой образовательной программе в — киберуроках. С сентября 2026 года их станут проводить более чем в 200 учреждениях Московской области. Таким образом дети будут изучать кибербезопасность, навыки общения с компьютером и программирование. Позже проект распространится еще шире.
Петербург побил рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ.
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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