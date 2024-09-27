"Корпорация счастья": в Центре Сергея Курёхина завершилась выставка выпускников ИТМО

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина завершилась выставка "Корпорация счастья" — итоговый проект магистров ИТМО, два года изучавших, как технологии меняют жизнь. Двадцать пять молодых художников представили свои работы, объединённые темой объединения людей и машин. Как прошла выставка и что Центр готовит зрителям дальше — в нашем материале.

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина завершилась выставка "Корпорация счастья" — итоговый проект выпускников-магистров ИТМО. Экспозиция отразила результаты двухлетнего обучения и представила лучшие проекты двадцати пяти молодых художников выпуска 2024/2026. Концепция выставки строилась на противопоставлении и одновременном сближении двух фигур: свободного художника и корпорации с её правилами и структурой. "Корпорация" здесь — художественный образ, через который авторы исследовали новые формы объединения людей и технологий.

Это центр современного искусства. И его миссия — это делать все экспериментальное, современное и глядящее вдаль, в будущее, искусство. Что касается музыки, кино, театра и визуального искусства — естественно. Поэтому мы делаем выставки, такие как Art&Science, которые чисто про будущее, про исследование настоящего. Это студенты магистратуры ИТМО, они изучают исключительно науку и искусство, исключительно смотрят, как технологии меняют жизнь человечества и их личную. Это очень продуманные за два года проекты. Анастасия Курёхина, художественный руководитель Центра современного искусства имени Сергея Курёхина

Каждый объект был не только художественным высказыванием, но и исследованием — о том, как технологии вторгаются в повседневность и перестраивают её. Выставка завершилась, но у Центра впереди много планов. Следующим событием станет фестиваль "Артстена", который пройдёт 19 сентября. В этом году фестиваль вернётся на знакомую площадку. В программе — объекты перед входом, на террасах и многое другое. В планах Центра — новая выставка из собственной коллекции скульптуры, объектов и инсталляций, которую раньше практически не показывали. Также обновят постоянную экспозицию "Гостиная Сергея Курёхина", куда добавят новые книги, архивные вещи и документы.

11 сентября Центру современного искусства имени Сергея Курёхина исполнится год в новом пространстве. Хотя сам Центр существует с 2003 года. Выставка "Корпорация счастья" завершилась, но Центр имени Курёхина продолжает соединять прошлое и будущее, искусство и технологию, уличную культуру и музейный формат.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV