Особняк Воронцова-Дашкова в Петербурге ждет масштабная реставрация

В Петербурге старинный особняк XVIII века приспособят под роскошную гостиницу.

В Санкт-Петербурге приступили к реализации инвестиционного проекта по реставрации особняка Воронцова-Дашкова на Английской набережной, 10 / Галерной улице, 9. Объект культурного наследия федерального значения планируют приспособить под пятизвездочный гостиничный комплекс.

Проект предусматривает сохранение и восстановление исторических интерьеров XVIII–XIX веков. Специалисты отреставрируют залы с восьмиметровыми потолками и лепниной, мраморные помещения с колоннами и каминами, парадную лестницу, старинные зеркала, резные двери и другие элементы, находящиеся под государственной охраной.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сохранение исторического наследия остается одним из приоритетов города. По его словам, реализация подобных проектов совместно с инвесторами позволяет вернуть памятникам архитектуры первоначальный облик и одновременно сделать их частью современной городской инфраструктуры. Все работы по реставрации и приспособлению здания будут проходить под контролем КГИОП.

Особняк, известный также как Дом Воронцова-Дашкова или особняк А. Л. Нарышкина, связан с именами многих известных деятелей Российской империи. В разные годы здесь жили и бывали граф Александр Нарышкин, граф Александр Остерман-Толстой, представители семьи Воронцовых-Дашковых, а также Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев и вице-адмирал Георгий Брусилов.

По мнению исследователей, именно интерьеры этого здания стали одним из прообразов места первого бала Наташи Ростовой в романе Льва Толстого "Война и мир". После открытия гостиницы в особняке планируют создать небольшую экспозицию, посвященную истории здания и его владельцев.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific