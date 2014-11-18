Семь городов России вошли в список лидеров по уровню жизни населения

ВЭБ.РФ раскрыл, где в России людям живется комфортнее всего.

Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск вошли в число городов с наиболее высоким качеством жизни населения. Об этом сообщили в ВЭБ.РФ после проведения интегральной оценки индекса "Развивай.РФ".

При формировании рейтинга специалисты учитывали комплекс показателей, включая развитие экономики и инфраструктуры, статистические данные, геопространственную информацию, а также результаты оперативных опросов жителей.

В ВЭБ.РФ отметили, что города, вошедшие в число лидеров, показали результаты на 16–21 % выше медианных значений индекса по ключевым направлениям. Среди них выделили сферы "Семья", "Образование и развитие", "Работа и свое дело".

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор национального центра "Развивай.РФ" Андрей Самохин сообщил, что на показатели городов влияет участие в государственных программах, национальных проектах и сотрудничество с бизнесом.

Одним из лидеров рейтинга стал Благовещенск, где используют механизмы государственно-частного взаимодействия для развития городской инфраструктуры. В городе модернизируют системы водоснабжения и освещения, а также обновляют городской парк.

Также в ВЭБ.РФ сообщили, что Тюмень направила на проекты государственно-частного партнерства и концессии более 610 млрд руб., а Южно-Сахалинск — 62 млрд руб.

Методику расчета индекса "Развивай.РФ", включающего более 300 показателей, разработало Министерство экономического развития России совместно с регионами, ВЭБ.РФ и представителями рынка государственно-частного партнерства.