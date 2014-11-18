Студенты СПбГАСУ одержали победу во всероссийском конкурсе "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26"

Заказчиком образовательного кейса выступил крупный застройщик города.

Проект студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) "BIM-проектирование высотного жилого здания в Санкт-Петербурге по требованиям холдинга Setl Group" стал лучшим в номинации "Студенческие работы. ТИМ в жилых зданиях" X Всероссийского конкурса с международным участием "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26". В разделе студенческих работ принимали участие 55 проектов от 16 профильных вузов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ" организован при поддержке Ассоциации НОТИМ при поддержке Минстроя РФ и Общественного совета при Минстрое. В этом году на юбилейный сезон подали 160 проектов из 30 российских регионов.

Победа студентов СПбГАСУ подтвердила высокий уровень подготовки будущих специалистов, который напрямую отвечает задачам, стоящим перед Комитетом по строительству Петербурга. Над проектом в течении года в рамках проектного обучения СПбГАСУ работала группа студентов, которой руководил старший преподаватель Александр Иванов.

Уникальность проекта заключается в его практической ориентированности. Заказчиком образовательного кейса выступил крупный застройщик города, которые предложил студентам решить максимально приближенную к реальным производственным условиям задачу. Всю работу над проектом сопровождали эксперты девелоперской компании.

Для Комитета по строительству Санкт-Петербурга этот проект имеет прямое практическое значение, ведь успешное внедрение ТИМ в строительную отрасль города зависит от специалистов, которые смогут работать с цифровыми моделями и использовать отечественное программное обеспечение.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре