Перед судом предстанет напавший на сотрудника полиции в Стрельне

Потерпевший упал и ударился головой.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Как рассказали 29 июля в надзорном ведомстве, в мае участковый находился при исполнении обязанностей в подъезде на проспекте Буденного в Стрельне. Сотрудник полиции потребовал у фигуранта паспорт, на что злоумышленник резко толкнул его. После потерпевший упал и ударился головой. Кроме того, задержанный продолжил угрожать правоохранителю.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV