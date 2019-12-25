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Перед судом предстанет напавший на сотрудника полиции в Стрельне
Сегодня, 17:04
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Перед судом предстанет напавший на сотрудника полиции в Стрельне

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Потерпевший упал и ударился головой.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Как рассказали 29 июля в надзорном ведомстве, в мае участковый находился при исполнении обязанностей в подъезде на проспекте Буденного в Стрельне. Сотрудник полиции потребовал у фигуранта паспорт, на что злоумышленник резко толкнул его. После потерпевший упал и ударился головой. Кроме того, задержанный продолжил угрожать правоохранителю. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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