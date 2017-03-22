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Петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе
Сегодня, 13:01
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Петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи Петроградского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении местного жителя. Об этом сообщили в СК РФ. 

Установлено, что 27 июля фигурант, находясь в состоянии опьянения, в ответ на законные действия полицейского, который пресекал поведение злоумышленника, нанес ему удары в область плеча. Мужчину задержали, обвинение уже предъявлено. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан повар, напавший на посетителя кафе на проспекте Просвещения в феврале. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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