Петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи Петроградского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении местного жителя. Об этом сообщили в СК РФ.

Установлено, что 27 июля фигурант, находясь в состоянии опьянения, в ответ на законные действия полицейского, который пресекал поведение злоумышленника, нанес ему удары в область плеча. Мужчину задержали, обвинение уже предъявлено. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу