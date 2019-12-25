Пиотровский анонсировал программу музейной секции форума объединенных культур

На сессии планируется всесторонне рассмотреть дилемму вмешательства и аутентичности, границы профессионального суверенитета реставраторов и их долг перед подлинником.

Михаил Пиотровский заявил, что сохранение культурного наследия, вопросы реституции, реставрации и музейной этики станут ключевыми темами секции "Музеи" XII Петербургского международного форума объединенных культур. Руководителем этой секции выступит сам генеральный директор Государственного Эрмитажа.

По словам Пиотровского, сегодня музеи сталкиваются с беспрецедентным давлением. Он отметил, что в обществе звучат мнения о том, что подобные институции устарели, хранят награбленные ценности и являются порождением исключительно европейской культуры. Директор Эрмитажа подчеркнул, что нарастают требования по возврату экспонатов, а само понятие музея подвергается отмене как "хранилища краденого".

Пиотровский считает, что реституция перестала быть сугубо юридической проблемой и превратилась в часть новой глобальной этики. Если раньше речь шла о возврате имущества для хранения его в другой стране, то теперь утверждается, что само право хранить чужие артефакты является актом апроприации. Отвечая на вопрос о природе музея, он выразил убеждение, что это неделимый организм, из которого ничего нельзя изъять, в отличие от склада, откуда можно вынуть предмет.

Точкой отсчета для дискуссии о современной реставрации послужит выставка "Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян"", приуроченная к 450-летию со дня смерти художника. Михаил Пиотровский уточнил, что полотно, являющееся одним из символов Эрмитажа, впервые прошло полную трехлетнюю реставрацию. Экспозиция будет дополнена материалами исследований, фотографиями этапов работы и видеосюжетами о последнем годе жизни мастера.

На сессии планируется всесторонне рассмотреть дилемму вмешательства и аутентичности, границы профессионального суверенитета реставраторов и их долг перед подлинником. XII Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года под девизом "Объединенные культуры – общие ценности".

Ранее мы сообщили о том, что VI Конгресс молодых ученых перенесен из "Сириуса" в петербургский "Экспофорум".

Фото: сайт форума объединенных культур