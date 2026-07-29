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В Петербурге продолжается конструкция Трамвайного парка №3

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Работы ведутся с особым вниманием к сохранению исторического наследия.

В Петербурге продолжается реконструкция Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице. Его основали еще в 1870-х годах, сегодня комплекс зданий является объектом культурного наследия, сообщили в городском комитете по транспорту 29 июля. 

Работы ведутся с особым вниманием к сохранению исторического наследия. Уже были найдены подлинные царские кирпичи с клеймами мануфактур Северной столицы, а также исторические оконные рамы. Кроме того, восстановят цоколь из красного гранита. 

Особенность проекта заключается в том, что реконструкция проходит без остановки работы депо. Несмотря на масштабные строительные работы и сложные условия в историческом центре города, парк продолжает в полном объеме выпускать трамваи на маршруты и ежедневно обеспечивать перевозку пассажиров. 

Комитет по транспорту 

Ранее мы рассказывали о том, что дачу Кинга в Зеленогорске оборудуют под гостиничный комплекс с сыроварней и пекарней. 

Видео: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: реконструкция, трамвайный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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