В Петербурге продолжается конструкция Трамвайного парка №3

Работы ведутся с особым вниманием к сохранению исторического наследия.

В Петербурге продолжается реконструкция Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице. Его основали еще в 1870-х годах, сегодня комплекс зданий является объектом культурного наследия, сообщили в городском комитете по транспорту 29 июля.

Работы ведутся с особым вниманием к сохранению исторического наследия. Уже были найдены подлинные царские кирпичи с клеймами мануфактур Северной столицы, а также исторические оконные рамы. Кроме того, восстановят цоколь из красного гранита.

Особенность проекта заключается в том, что реконструкция проходит без остановки работы депо. Несмотря на масштабные строительные работы и сложные условия в историческом центре города, парк продолжает в полном объеме выпускать трамваи на маршруты и ежедневно обеспечивать перевозку пассажиров. Комитет по транспорту

Ранее мы рассказывали о том, что дачу Кинга в Зеленогорске оборудуют под гостиничный комплекс с сыроварней и пекарней.

Видео: пресс-служба комтранса Петербурга