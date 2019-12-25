Дачу Кинга в Зеленогорске оборудуют под гостиничный комплекс с сыроварней и пекарней

На территории появятся некапитальные сооружения общей площадью застройки 800 кв. м (процент застройки участка составит 3,39%).

Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал проект создания гостинично-досугового комплекса в Курортном районе Петербурга. Инвестор проведет масштабную реконструкцию на участке по адресу Приморское шоссе, 520, включающую реставрацию исторической дачи Кинга.

Проектом предусмотрено обновление семи зданий (литеры А, Л, М, О, Ц, Ш и Э). В частности, будет отреставрирована сама дача Кинга площадью почти 236 кв. м, а также дома под литерами Л, М, О и Ш. Главное изменение коснется недостроенного гостиничного корпуса (лит. Э). Его площадь уменьшат вдвое – с 3420,8 до 1822,7 кв. м, а высоту сократят более чем в два раза: с 36,19 м до 17,2 м. При работах аварийные конструкции будут разобраны с частичным сохранением существующих фундаментов.

На территории появятся некапитальные сооружения общей площадью застройки 800 кв. м (процент застройки участка составит 3,39%). Среди них запланированы павильон для дегустации вина, мастерские, продовольственная лавка, сыроварня, пекарня и рыбацкий домик.

Данный проект реализуется в рамках программы развития туристической инфраструктуры региона. Напомним, что в 2026–2028 годах в Петербурге и Ленобласти планируется открытие шести новых домов отдыха, включая реконструируемые здравницы "Сестрорецкий курорт", "Северная Ривьера" и санаторий "Белые ночи".

Ранее мы сообщили о том, что по решению суда особняк Демидова на Большой Морской вернут государству.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга