По решению суда особняк Демидова на Большой Морской вернут государству

Здание площадью около 3 тыс. кв. м находится в федеральной собственности.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ФГБУ культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК) к Росимуществу. Суд прекратил право пользования агентства доходным домом П. Н. Демидова на Большой Морской улице, 43.

Здание площадью около 3 тыс. кв. м находится в федеральной собственности. В 2018 году АУИПИК получило его в оперативное управление вместе с земельным участком, однако за пять лет так и не смогло использовать объект для получения дохода. Как следует из решения суда, агентство лишено возможности вести хозяйственную деятельность, поскольку федеральные власти ведут работу по восстановлению права собственности Итальянской Республики на этот памятник.

Попытки отказаться от здания предпринимались давно: еще в 2021 году АУИПИК направило в Росимущество соответствующий пакет документов. Ответа долго не было, а в 2025 году ведомство сообщило, что считает возврат объекта в казну нецелесообразным. Это вынудило организацию обратиться в арбитраж.

Особняк был возведен в 1830–1840-х годах по проекту Огюста Монферрана для уральского промышленника Павла Демидова. Постройка является объектом культурного наследия федерального значения. В разные периоды здесь размещалось посольство Италии, научно-исследовательский институт, офисы Балтийского банка и спортивно-технический клуб "Московия". Сейчас в здании располагается Союз композиторов Петербурга.

В феврале 2024 года между КГИОП и АУИПИК было заключено мировое соглашение о реставрации фасада со сроком работ полтора года. В феврале 2026-го агентству предоставили отсрочку до 1 сентября 2026 года. После прекращения права пользования зданием вопрос об исполнении этих охранных обязательств будет поднят вновь – вероятно, их переложат на нового балансодержателя.

Ранее мы сообщили о том, что на Лесном проспекте стартовал капремонт фасада дома Батенинского жилмассива.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга