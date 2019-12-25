На Лесном проспекте стартовал капремонт фасада дома Батенинского жилмассива

Общая площадь работ составляет 6700 квадратных метров, завершить их планируется до конца текущего года.

На Лесном проспекте стартовали работы по обновлению фасада дома №37, корпус 3, литера Г. Общая площадь работ составляет 6700 квадратных метров, завершить их планируется до конца текущего года.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Историческая память", который объединяет усилия государства и общества для сохранения архитектурного наследия.

Здание является частью одного из крупнейших предвоенных ансамблей Ленинграда – Батенинского жилмассива. Для обеспечения исторической точности специалисты провели лазерное сканирование здания, создав его точную трехмерную модель. Это позволило проектировщикам сохранить каждую оригинальную деталь при разработке плана реставрации.

Батенинский жилмассив был возведен в 1930–1933 годах архитекторами Тамарой Каценеленбоген, Григорием Симоновым и Борисом Рубаненко. Он задумывался как автономный городок с собственной инфраструктурой: универмагом "Выборгский", прачечной, детским садом и яслями. Планы дальнейшего расширения комплекса были прерваны войной, однако сам ансамбль сохранился до наших дней вместе с оригинальной планировкой и озеленением.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация Каменноостровского театра продолжается в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга