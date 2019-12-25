Реставрация Каменноостровского театра продолжается в Петербурге

Специалисты завершают один из самых трудоемких этапов – очистку фасада, в частности восьми колонн коринфского портика при входе.

В Каменноостровском театре продолжаются масштабные реставрационные работы. Специалисты завершают один из самых трудоемких этапов – очистку фасада, в частности восьми колонн коринфского портика при входе. Об этом сообщила пресс-служба БДТ им. Товстоногова.

Сейчас процесс скрыт от глаз прохожих защитной пленкой. Мастера вручную снимают старую краску с каждого листа аканта, украшающего капители колонн. Параллельно на реконструкцию отправлена сложная металлическая конструкция – ограждение балюстрады.

Внутренние работы также ведутся кропотливо. В зрительном зале специалисты занимаются калькированием плафона: на поверхность потолка приклеивают тонкую прозрачную бумагу, через которую просвечивает исторический узор, чтобы точно его обвести. Затем этот рисунок перенесут на холст для последующей наклейки обратно на плафон.

Тем временем строительные леса с боковых стен уже демонтированы, и зрители могут оценить обновленный цвет здания. Как сообщили в пресс-службе театра, жизнь в нем не замерла: под крышей обосновались три семьи скворцов. Птицы надежно спрятали гнезда, но их присутствие добавляет историческому зданию особую атмосферу.

Ранее мы сообщили о том, что обновлённый музей Льва Гумилёва откроют в конце июля.

Фото: пресс-служба БДТ им. Товстоногова

