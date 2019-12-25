Обновлённый музей Льва Гумилёва откроют в конце июля

Квартира на Коломенской, 1 – единственное отдельное жилье историка, где он провел последние два года жизни (с 1990 по 1992 год).

Музей-квартира выдающегося историка и этнолога Льва Гумилёва на Коломенской улице примет первых посетителей 31 июля. Об этом сообщили в городском Комитете по культуре. Пространство было закрыто на реэкспозицию в прошлом году.

Главным событием открытия станет мультимедийный проект "Я согласен быть…", посвященный научной деятельности ученого, писателя и переводчика. В ходе ремонта под слоями отделки были обнаружены подлинные обои того времени – теперь на них проецируются архивные фотографии и видеозаписи. Атмосферу квартиры дополняет аудиосопровождение: звучат стихи Анны Ахматовой, ее воспоминания и отрывки из произведений самого Гумилёва.

Квартира на Коломенской, 1 – единственное отдельное жилье историка, где он провел последние два года жизни (с 1990 по 1992 год). Основой экспозиции осталась бережно сохраненная подлинная обстановка тех лет. Посетители увидят прижизненные издания трудов Гумилёва на русском и иностранных языках, его личную библиотеку, а также уникальный архив: рукописи, научную переписку, фото- и аудиоархив.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online