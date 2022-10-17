Архитектурная находка на Садовой: под бетоном фасада дома XIX века обнаружили исторический декор

Специалисты продолжают восстанавливать утраченные архитектурные элементы.

В Петербурге во время капитального ремонта доходного дома Коровина и Гаврилова на Садовой улице, 22/2 реставраторы сделали историческое открытие. В рамках работ, которые проводятся в рамках задач национальных проектов "Культура", "Туризм" и "Жилье и городская среда", специалисты нашли уникальные декоративные русты XIX века, сообщает пресс-служба Смольного.

Элементы декора располагались на первом этаже фасада, выходящего в переулок Крылова. Долгие годы они были полностью скрыты от глаз горожан под слоями бетона. Сейчас готовность объекта превышает 70%: мастера уже завершили расчистку поверхностей, обновили штукатурку и отремонтировали кирпичную кладку.

Специалисты продолжают восстанавливать утраченные архитектурные элементы. Для воссоздания поврежденных капителей используется точный шаблон, снятый с наиболее сохранившегося образца. На фасаде, выходящем на Садовую улицу, также завершается работа по восстановлению профилированного венчающего карниза.

Само здание имеет богатую историю. Доходный дом был построен в конце XVIII века и перестроен в 1847 году архитектором А. Робеном. В начале XX века здесь находился знаменитый ресторан Первого Петербургского товарищества официантов (позже – "Метрополь"), который славился передовыми для того времени технологиями: электрической вентиляцией, кофемашинами и возможностью заказать столик по телефону. Завсегдатаями заведения были поэты Серебряного века и творческая элита Петербурга.

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Фото: Правительство Петербурга