Российский велоблогер загадочно пропал в Таджикистане

Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 3 августа.

Русский велопутешественник Денис Черновал перестал звонить близким после того, как пересек границу между Китаем и Таджикистаном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Родственники Черновала забили тревогу, ведь с 3 августа он не подавал признаков жизни. Также мужчина перестал делиться публикациями и видеороликами в своем тревел-блоге.

Известно, что велоблогер покинул Россию 19 июня, он хотел пересечь на велосипеде Центральную Азию и Китай, чтобы впоследствии достичь Юго-Восточной Азии. Перед исчезновением Черновал активно делился с подписчиками советами о том, как сделать велосипедное путешествие более комфортным и интересным.

В начале июня Денис Черновал оставил работу в центре поддержки клиентов мобильного оператора в Саратове ради того, чтобы отправиться в новое путешествие.

Ранее мы сообщали, что в Сербии пропала жительница Петербурга, которая приехала в гости к подругам. Позже труп девушки обнаружили в чемодане.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)