Россию на "Миссис Мира" в США представит 31-летняя москвичка

Конкурс "Миссис Мира" проводится с 1984 года и является старейшим состязанием красоты для замужних женщин.

Москвичка Яна Кривченко представит Россию на международном конкурсе красоты "Миссис Мира" (Mrs. World 2026), который запланирован на январь 2027 года в США. Соответствующей информацией поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на организаторов мероприятия с российской стороны. Известно, что наша 31-летняя соотечественница начала участвовать в подобных состязаниях еще со школьного возраста. Тогда она получила титул "Мисс очарование". Затем россиянку ждало обучение в институте, замужество и работа, которые отвлекли от подобного увлечения. Однако в текущем год она решила вернуться к хобби, получив награду Miss Fashion People Awards. Таким образо девушка получила возможность побороться за титул победительницы национального конкурса красоты для замужних женщин.

Надеюсь, что проблем с оформлением документов не будет, и я смогу достойно представить Россию, а возможно - вновь завоевать победу. слова претендентки

Напомним, что Яна Кривченко родилась в Таджикистане, затем переехала в Россию. Сейчас девушка руководит спа-центром на полуострове Крым и является бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса. Среди своих увлечений конкурсантка выделяет классическую литературу и путешествия. Она стала абсолютной победительницей финала национального конкурса "Миссис Россия Мира - 2026", состоявшегося 5 июня в столице России. Корону победительницы ей надела действующая "Миссис Мира" Чанита Сидакет Крайторн (Таиланд). Она лично пригласила россиянку побороться за звание самой красивой женщины мира. Всего в финале национального конкурса приняли участие 154 представительницы со всей страны.

Сгоревший в Петербурге Rolls-Royce принадлежал бывшей "Миссис мира" Софье Аржаковской.

Фото: pxhere.com