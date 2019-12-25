Евросоюз отменил санкции против трех банков Таджикистана

Ранее ограничения в отношении трех таджикских банков были введены 23 октября 2025 года в рамках 19-й пакета санкций ЕС в отношении России.

Три банка Таджикистана исключены из санкционного списка Европейского союза. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Национального банка Таджикистана. По сведениям от аналитиков, такое решение стало возможным по результатам переговоров между представителями Таджикистана с европейскими коллегами.

ЕК в рамках своего решения от 23 апреля 2026 года, касающегося 20-го пакета санкций Европейского союза, исключила из санкционного списка три кредитно-финансовые организации страны - "Спитамен Банк", "Душанбе Сити Банк" и Коммерцбанк, которые ранее входили в 19-й пакет санкций. сообщение Нацбанка Таджикистана

В Национальном банке Таджикистана подчеркнули, что такое решение со стороны коллективного Брюсселя рассматривается как прямой результат расширения сотрудничества государственного регулятора и профильных министерств и ведомств Таджикистана с Европейской комиссией. Чиновники добавили, что последовательно внедряются международные стандарты качества и укрепления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. В финансовом регуляторе указали на то, что европейская инициатива положительно скажется на импульсе по развитию местной банковской системы, повышению доверия со стороны инвесторов и расширению денежных услуг.

