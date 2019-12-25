В Петербурге задержали группу теневых банкиров, выводивших крупные суммы за рубеж

В Петербурге и Ленобласти сотрудники экономической безопасности МВД при поддержке регионального УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли работу преступной группы, занимавшейся нелегальным выводом капитала за границу и незаконными банковскими операциями. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В состав группировки входили три человека: 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет. Схема их действий заключалась в имитации внешнеторговой деятельности. Преступники предоставляли в банки фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые на самом деле не отгружались и не поставлялись. На основании этих поддельных контрактов на счета зарубежных фирм переводились крупные суммы денег.

Помимо этого, фигуранты занимались "теневым банкингом", предоставляя услуги по незаконному обналичиванию средств через свои подконтрольные фирмы. Масштаб их деятельности впечатляет: оборот по таким операциям превысил 600 миллионов рублей, а чистая прибыль составила около 24 миллионов.

В ходе следственных действий у подозреваемых были изъяты компьютерная техника, средства связи и денежные средства, имеющие отношение к делу. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности, валютных операциях с использованием подложных документов и организации преступного сообщества. Все трое фигурантов задержаны и по решению суда помещены в следственный изолятор. Ведется дальнейшее расследование.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти