На территории строительных городков в Шушарах проверили более 200 мигрантов

В Пушкинском районе Петербурга состоялся масштабный профилактический рейд, целью которого стала проверка соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Основные силы полиции были сосредоточены на территории строительных городков в поселке Шушары. Проверка охватила несколько объектов, где компактно проживают и трудятся иностранные рабочие. В операции приняли участие различные подразделения: миграционные службы, патрульно-постовая служба, оперативники и кинологи. Для силовой поддержки были задействованы бойцы Спецполка ГУ МВД и сотрудники Росгвардии.

В общей сложности правоохранители проверили документы у более 200 человек. Внимание уделялось в первую очередь иностранным гражданам. По итогам рейда 11 человек были доставлены в отделы полиции. В их отношении составляются административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания).

Одновременно с этим сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспортную дисциплину в районе проведения операции. Полицейские осмотрели около 25 автомобилей, в результате чего один из водителей был оштрафован за нарушение правил применения ремней безопасности по статье 12.6 КоАП РФ.

Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно для поддержания общественного порядка и контроля за соблюдением законов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти